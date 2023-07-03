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Глава Нацбанка доложил Токаеву о состоянии активов ЕНПФ

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Касым-Жомарт Токаев и Галымжан Пирматов
Касым-Жомарт Токаев и Галымжан Пирматов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в официальном Telegram-канале.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Национального банка Галымжаном Пирматовым.

Президент заслушал отчет Национального банка о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за первое полугодие 2023 года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о развитии экономической ситуации в мире и Казахстане, факторах инфляции и принимаемых мерах по ее снижению, динамике платежного баланса, а также о состоянии активов ЕНПФ, Национального фонда и золотовалютных резервов.

Галымжан Пирматов сообщил, что меры Национального банка дают положительные результаты и инфляция демонстрирует снижение, формируясь в соответствии с прогнозами регулятора. Президенту также представлена информация по вопросам внедрения Концепции открытого банкинга и регулирования платежного рынка.

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач, направленных на эффективную реализацию денежно-кредитной политики.

Ранее сегодня глава Нацбанка ответил на вопрос, какой курс тенге ожидать казахстанцам осенью.

"У Нацбанка валютная политика очень простая – мы не таргетируем какой-то уровень курса, курс свободноплавающий, определяется спросом и предложением", – ответил Галымжан Пирматов.

Напомним, что в мае Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. А в середине июня стало известно, что после снижения инфляции ее собираются понизить.

Добавим также, что в конце мая Пирматов сообщал, что риск роста цен в Казахстане сохраняется.

"Да, он есть. Мы, как отметили, у нас есть ощутимый фискальный импульс, устойчивый внутренний спрос, высокие, не заякоренные инфляционные ожидания", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027311-tokaev-prinyal-glavu-natsbanka-galymzhana-pirmatova/

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