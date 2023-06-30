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30 лет независимости Казахстана

"Почему у Нацбанка позиция "хата с краю": Пирматова спросили о курсовой политике в Казахстане

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Галымжан Пирматов
Галымжан Пирматов. Фото: пресс-служба президента РК

В кулуарах заседания парламента главу Нацбанка журналисты спросили, какого курса тенге ожидать казахстанцам осенью, и предположили, что позиция ведомства в этом вопросе – "моя хата с краю", передает корреспондент NUR.KZ.

"У Нацбанка валютная политика очень простая – мы не таргетируем какой-то уровень курса, курс свободноплавающий, определяется спросом и предложением", – заявил Галымжан Пирматов на вопрос об ожидаемом курсе тенге к осени.

Журналисты спросили, почему у Нацбанка позиция "моя хата с краю", когда речь идет о прогнозе конкретного курса тенге.

"Я прошу вас, чтобы вы отметили, что позиция – не "наша хата с краю". Мы осознанно говорим, курсовая политика – свободноплавающая, определяется спросом и предложением.

У Нацбанка есть право и возможность при необходимости делать интервенции, мы не позволим сверхволатильности краткосрочной на рынке, но в том же время мы не вмешиваемся в рыночное курсообразование. Это совсем разные вещи.

Я хочу, чтобы вы понимали – на вас большая ответственность. Вы такими словами разбрасываетесь. Что значит у Нацбанка "хата с краю"? Я хочу, чтобы вы все-таки правильно освещали то, что мы говорим", – заявил Пирматов.

Он еще раз добавил, что Нацбанк не таргетирует какой-то уровень курса тенге, поэтому вероятность какого-то конкретного значения нацвалюты спрогнозировать не может.

Напомним, в мае Национальный банк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. В последний раз базовую ставку повышали в Казахстане в декабре 2022 года – с 16% до 16,75%.

Позже глава Нацбанка Галымжан Пирматов не исключил дальнейшего роста цен в Казахстане.

"У нас есть ощутимый фискальный импульс, устойчивый внутренний спрос, высокие, не заякоренные инфляционные ожидания", – заявил он.

В середине июня после снижения инфляции Нацбанк заявил о возможном понижении базовой ставки в Казахстане.

Между тем, согласно сегодняшнему курсу Нацбанка, доллар стоит 454,13 тенге, евро – 495,8, рубль – 5,22 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026913-pochemu-u-natsbanka-pozitsiya-hata-s-krayu-pirmatova-sprosili-o-kursovoy-politike-v-kazahstane/

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