Нацбанк не исключает дальнейшего роста цен в Казахстане

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Национального банка Галымжан Пирматов на брифинге прокомментировал вопрос о том, сохраняется ли риск роста цен в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, сохраняется ли риск роста цен в Казахстане.

"Да, он есть. Мы, как отметили, у нас есть ощутимый фискальный импульс, устойчивый внутренний спрос, высокие, не заякоренные инфляционные ожидания", – заявил в ответ глава Нацбанка.

Свою роль, по его словам, играет и тот факт, что экономика Казахстана достаточно открытая, зависящая от мировых торговых и финансовых рынков.

"Внешние шоки, которые не были учтены в нашем прогнозе… естественно, есть вероятность того, что будет еще внешнее давление на цены в Казахстане", – резюмировал Пирматов.

Сегодня стало известно, что Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентных пункта.

По сообщению на официальном сайте Бюро нацстатистики, в апреле в структуре индекса цены на непродовольственные товары повысились на 1,3%, продовольственные товары – на 0,9%, платные услуги – на 0,4%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Абайской и Улытауской областях – по 1,4%, а самая низкая – 0,5% в Астане.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в ЗКО на 1,8%, непродовольственные – в Алматинской области на 3%, платные услуги – в Туркестанской области на 2,3%.

При этом в годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года – 16,8%, в марте 2023 года – 18,1%, в феврале 2023 года – 21,3%. Цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 17,9%, непродовольственные товары – на 18,2%, платные услуги – на 13,7%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022198-natsbank-ne-isklyuchaet-dalneyshego-rosta-tsen-v-kazahstane/