Токаеву показали проект по дактилоскопической регистрации (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили проект "Дактилоскопическая регистрация", который позволит гражданам документироваться самостоятельно, сообщается в Telegram-канале пресс-службы президента.

Главе государства был представлен проект "Дактилоскопическая регистрация".

Проект позволяет самостоятельно документироваться гражданину, что сокращает время оформления документов. Главная особенность при фотографировании – распознавание лица, что исключает факты незаконного документирования.

Новый проект. Фото: t.me/aqorda_resmi

Дактилоскопическая регистрация. Фото: t.me/aqorda_resmi

С 1 января 2024 года внедряется обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность. Отпечатки пальцев в базу данных будут вноситься посредством дактосканеров. При последующем обращении гражданина отпечатком будет идентифицироваться его личность.

Кроме того, главе государства продемонстрировали принцип работы мобильного приложения "Қорғау".

Приложение предназначено для обеспечения дорожной безопасности и борьбы со злостными нарушителями.

Президент. Фото: t.me/aqorda_resmi

Демонстрация работы приложения. Фото: t.me/aqorda_resmi

На планшет полицейского автоматически приходят сообщения о находящихся рядом опасных водителях. Таким образом проводится "точечная" работа с "группой риска" – водителями постоянно и сознательно нарушающими ПДД.

Программа доказала свою эффективность. На сегодняшний день используется в 16 регионах страны и отдельных моногородах.

Напомним, что закон "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу с 1 января 2021 года. Однако срок обязательной дактилоскопии перенесли на 1 января 2023 года.

В декабре 2022 года ее введение снова отложили до 1 января 2024 года.

В конце марта текущего года на портале "Открытых НПА" появился документ, касающийся внедрения отпечатков пальцев в удостоверения и паспорта казахстанцев.

На портале "Электронного правительства" говорится, что дактилоскопическая информация – информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности. Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026997-tokaevu-predstavili-proekt-po-daktiloskopicheskoy-registratsii/