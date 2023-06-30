Токаев назвал явление, угрожающее безопасности Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять самые решительные меры по ликвидации всех очагов производства синтетических наркотиков в стране, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Производство наркотиков перешло на территорию Республики Казахстан – это серьезное явление, которое угрожает безопасности нашего государства.

Здесь нужно объединить усилия всех уполномоченных органов для борьбы, иначе мы упустим ситуацию.

Принять самые решительные меры по ликвидации всех очагов производства синтетических наркотиков на территории Казахстана. Это очень важная задача", – заявил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026977-tokaev-nazval-yavlenie-ugrozhayuschee-bezopasnosti-kazahstana/