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Токаеву показали новую форму Нацгвардии и турполиции (фото)

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Касым-Жомарту Токаеву показали новую форму
Президент. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту Касым-Жомарту Токаеву представили новую форму Национальной гвардии и туристической полиции, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Главе государства была представлена новая форма Национальной гвардии и туристической полиции", – говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники в новой форме
Новая форма. Фото: t.me/aqorda_resmi

Сотрудники МВД в новой форме
Сотрудники МВД в новой форме. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту представили новую форму сотрудников МВД
Сотрудники МВД. Фото: t.me/aqorda_resmi

Новая форма туристической полиции
Туристическая полиция. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, что сегодня президенту также показали проект по дактилоскопической регистрации и продемонстрировали принцип работы мобильного приложения "Қорғау"

Добавим, что по информации на официальном сайте МВД РК, основными задачами туристической полиции являются:

  • патрулирование территории туристских объектов и оказание помощи туристам при различных ситуациях в пределах компетенции;
  • защита жизни, здоровья, имущества, прав и свобод граждан на территории туристического объекта от преступных и иных противоправных посягательств;
  • выявление и пресечение административных правонарушений, принятие необходимых мер по пресечению преступлений и задержанию преступников по "горячим следам";
  • доставление иностранных граждан в орган полиции по месту дислокации туристического объекта за нарушения миграционного законодательства.

Согласно закону "О Нацгвардии РК", задачи Национальной гвардии, среди прочих, следующие:

  • охрана важных государственных объектов и специальных грузов;
  • охрана учреждений уголовно-исполнительной системы, за исключением предназначенных для отбывания наказания осужденных женщин, несовершеннолетних лиц, учреждений полной безопасности и следственных изоляторов;
  • осуществление контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, охраняемых Национальной гвардией, а также граждан, находящихся на их территории;
  • конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей;
  • участие в пресечении тяжких и особо тяжких преступлений, диверсий, актов терроризма, вооруженных столкновений и разъединение противоборствующих сторон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027005-tokaevu-prodemonstirovali-novuyu-formu-natsgvardii-i-turpolitsii-foto/

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