Депутат оценил на тройку работу нынешнего правительства

Айдарбек Ходжаназаров. Фото: facebook.com/aidarbek

Депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров сегодня, 30 июня, в кулуарах парламента оценил работу кабинета министров, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я думаю, что все наши министерства, все наше правительство на удовлетворительно (работает – прим. ред.). Удовлетворительно – это тройка. Я не думаю, что это шанс", – заявил он.

30 марта, когда была поддержана парламентариями кандидатура Алихана Смаилова на должность премьер-министра, Айдарбек Ходжаназаров заявил, что партия Respublica, поддержав его, решила дать второй шанс.

"Для нас это время и возможность сформировать свое мнение, свою команду, которая что-то сможет предложить. Очень сложно во второй день нахождения в парламенте прийти и предложить свою кандидатуру премьер-министра.

Мы не успели сформировать скамейку запасных, кадровый резерв… У нас не было списка людей, которые могли бы пойти в правительство.

Сейчас мы будем его формировать... Нам нужно время. Мы не в состоянии в течение двух месяцев сформировать полный кадровый резерв, который сможет противостоять всем вызовам. Поэтому в течение 6 месяцев мы сможем назвать своих кандидатов. Сейчас даем второй шанс правительству", – заявил он тогда.

Ранее критику в адрес кабмина высказал и спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

Напомним, 29 марта правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Из семи партий, участвовавших в выборах, шесть прошли в мажилис: от партии Amanat – 40 депутатов; от партии "Ауыл" – 8 депутатов; от партии Respublica – 6 депутатов; от партии "Ак жол" – 6 депутатов; от НПК – 5 депутатов; от партии ОСДП – 4 депутата.

Также на пленарном заседании мажилиса состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера. Из 98 депутатов в голосовании приняли участие 97. В итоге за кандидатуру Смаилова проголосовали 82 народных избранника, против – 7, воздержались – 8. Таким образом, Алихан Смаилов переизбран на пост премьер-министра.

Позже члены Общенациональной социал-демократической партии объяснили, почему не поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

"То, что мы видели в прошлые годы, нас не устроило. Мы, как парламентская оппозиция, провели совещание с нашей фракцией и я, как руководитель, предложил голосовать против кандидатуры Алихана Смаилова. У нас всего 4 депутата (во фракции – прим. ред.), и мы приняли такое решение", – пояснил Асхат Рахимжанов.

Между тем Алихан Смаилов прокомментировал тот факт, что не все депутаты мажилиса поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра. По его словам, критика будет. Ее он называет нормальным явлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026926-deputat-otsenil-na-troyku-rabotu-nyneshnego-pravitelstva/