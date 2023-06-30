Депутаты парламента Казахстана ушли на каникулы

Депутат. Иллюстративное фото: senate.parlam.kz

Завершилась первая сессия парламента Республики Казахстан восьмого созыва. Депутаты поедут в регионы, чтобы там на местах продолжить работу, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня состоялось совместное заседание палат парламента, посвященное закрытию первой сессии парламента восьмого созыва.

Итоги работы подвел спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

"Мы завершаем первую сессию парламента VIII созыва, в этой связи выражаю огромную благодарность всем депутатам, премьер-министру, членам правительства, всем коллегам за совместную работу", - сказал председатель мажилиса.

При этом Кошанов отметил, что работа правительства по инициированию законопроектов в этом созыве выполнялась не на должном уровне.

"В обществе много актуальных вопросов, требующих срочного решения. В первую очередь, их необходимо решить на законодательном уровне. К сожалению, правительство вовремя не обращает на них внимание, не своевременно вносит нужные законопроекты в мажилис, поэтому депутаты вынуждены в срочном порядке решать эти острые проблемы и инициировать соответствующие законопроекты.

В этой связи в следующей сессии правительство должно повысить активность, ускорить разработку и внесение в мажилис конкретных законопроектов, необходимых для общества", - заявил Кошанов.

Он добавил, что в правительстве слишком долго рассматривают заключения на поправки и дополнения в законы, из-за чего принятие законопроектов затягивается.

При этом приходящие на заседания мажилиса главы госорганов, по мнению Кошанова, плохо готовятся, а из правительства в ответ на депзапросы часто приходят отписки.

По словам Кошанова, в этой сессии парламент рассмотрел 82 законопроекта – в том числе 25 принятых и 13 подписанных президентом.

"На следующем заседании (…) мы продолжим работу над законопроектом по вопросу выплат для детей из Нацфонда. Это одна из главных инициатив президента в рамках масштабных реформ.

Перед нами стоит задача по поручению главы государства работать с налоговым, бюджетным, водным, градостроительным кодексами, законопроектами о госзакупках", - сообщил глава мажилиса.

Ранее председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания обеих палат парламента 30 июня.

Напомним, что в январе текущего года состоялись выборы в сенат парламента РК.

Депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами Республики Казахстан на всеобщих выборах. Срок полномочий сенаторов составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

А в марте прошли выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026888-zavershilas-pervaya-sessiya-parlamenta-kazahstana-viii-sozyva/