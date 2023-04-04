Смаилов высказался о критике депутатов в адрес правительства

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Алихан Смаилов в кулуарах кабмина прокомментировал тот факт, что не все депутаты мажилиса поддержали его кандидатуру в качестве премьер-министра, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что в день, когда кандидатура Алихана Смаилова была предложена в качестве премьер-министра, ряд депутатов мажилиса высказали в его адрес критику.

В связи с этим журналисты поинтересовались, готов ли он лично и кабмин в целом оправдать доверие парламентариев и в их лице казахстанцев.

"Естественно, мы готовы работать дальше на благо нашей страны. Это большое доверие главы государства, парламента и общества. Поэтому мы будем делать все, чтобы оправдать это доверие. И работать максимально эффективно, насколько это возможно", – заявил в ответ Алихан Смаилов.

По его словам, критика будет. Ее он называет нормальным явлением.

"В парламенте сейчас шесть партий, естественно, это шесть разных мнений. Я думаю, что любая критика только на пользу. Я думаю, что это будет повышать эффективность нашей работы. Поэтому мы к этому относимся с пониманием и конструктивно", – заверил глава правительства.

Напомним, 29 марта правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом парламента. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев.

Из семи партий, участвовавших в выборах, шесть прошли в мажилис: от партии Amanat – 40 депутатов; от партии "Ауыл" – 8 депутатов; от партии Respublica – 6 депутатов; от партии "Ак жол" – 6 депутатов; от НПК – 5 депутатов; от партии ОСДП – 4 депутата.

Позже на пленарном заседании мажилиса состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера. Из 98 депутатов в голосовании приняли участие 97. В итоге за кандидатуру Смаилова проголосовали 82 народных избранника, против – 7, воздержались – 8. Таким образом, Алихан Смаилов переизбран на пост премьер-министра.

После этого последовали назначения его заместителей и глав казахстанских министерств. Как изменился состав правительства, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015422-smailov-vyskazalsya-o-kritike-deputatov-v-adres-pravitelstva/