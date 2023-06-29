Будут ли искать активы семьи Нурсултана Назарбаева за рубежом, рассказали в Генпрокуратуре

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Замгенпрокурора Улан Байжанов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, будут ли искать активы семьи первого президента Нурсултана Назарбаева за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что сегодня сенат в двух чтениях рассмотрел и одобрил закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В этой связи они поинтересовались, будут ли искать активы семьи первого президента Нурсултана Назарбаева за рубежом после введения в действие этого закона.

Однако Улан Байжанов не дал однозначного ответа.

"Я персонально предпочитаю не распространяться. В законе очень четко определены критерии субъектов. Если эта фамилия, которую вы называете, члены этой семьи под эти критерии подпадут, безусловно, на них этот закон будет распространяться", - заявил он в ответ журналистам.

Напомним, в июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В конце февраля в Минфине рассказали, что финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева постепенно будут сокращать. В июне стало известно, что канцелярия Назарбаева вовсе перестанет существовать.

Также отметим депутаты сената сегодня на пленарном заседании одобрили в двух чтениях закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026793-budut-li-iskat-aktivy-semi-nursultana-nazarbaeva-za-rubezhom-rasskazali-v-genprokurature/