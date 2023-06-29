Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Будут ли искать активы семьи Нурсултана Назарбаева за рубежом, рассказали в Генпрокуратуре

Опубликовано:

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Замгенпрокурора Улан Байжанов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, будут ли искать активы семьи первого президента Нурсултана Назарбаева за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что сегодня сенат в двух чтениях рассмотрел и одобрил закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В этой связи они поинтересовались, будут ли искать активы семьи первого президента Нурсултана Назарбаева за рубежом после введения в действие этого закона.

Однако Улан Байжанов не дал однозначного ответа.

"Я персонально предпочитаю не распространяться. В законе очень четко определены критерии субъектов. Если эта фамилия, которую вы называете, члены этой семьи под эти критерии подпадут, безусловно, на них этот закон будет распространяться", - заявил он в ответ журналистам.

Напомним, в июне 2022 года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

В конце февраля в Минфине рассказали, что финансирование канцелярии Нурсултана Назарбаева постепенно будут сокращать. В июне стало известно, что канцелярия Назарбаева вовсе перестанет существовать.

Также отметим депутаты сената сегодня на пленарном заседании одобрили в двух чтениях закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026793-budut-li-iskat-aktivy-semi-nursultana-nazarbaeva-za-rubezhom-rasskazali-v-genprokurature/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.