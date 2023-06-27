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30 лет независимости Казахстана

Токаев высказался о попытке мятежа в России

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев сегодня, поздравляя казахстанских журналистов с профессиональным праздником, высказался о попытке мятежа в России, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Перед отечественными журналистами стоит ответственная задача объективного освещения событий, происходящих за рубежом и, конечно, в нашем геополитическом окружении. С этой задачей, вы, в целом, успешно справляетесь. Так было, например, в ходе освещения недавних тревожных событий в России. Наши граждане совершенно обоснованно восприняли попытку мятежа с большой тревогой. Это и понятно, ведь между Казахстаном и Россией - самая протяженная в мире государственная граница, мы находимся в едином экономическом пространстве, нас объединяют тысячи гуманитарных связей и контактов.

С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера", - сказал Токаев.

Глава государства добавил, что он с президентом России обсудил его предстоящий визит в Казахстан осенью этого года.

"И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа", - добавил президент.

Что произошло в России?

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело. Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

На фоне сложившейся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Позже сообщалось, что президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин проинформировал его о ситуации в стране.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с Владимиром Путиным. В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений касательно ситуации с ЧВК "Вагнер". Он сообщил о том, каких договоренностей удалось достичь сторонам. По его словам, уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь.

Однако в понедельник российские СМИ, ссылаясь на источники, писали, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По словам источника издания, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

В понедельник вечером глава ЧВК "Вагнер" также лично сделал заявление после попытки мятежа. Пригожин подчеркнул, что бойцы шли к Москве не для того, чтобы проливать кровь.

"Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране", – заявил он.

Между тем вчера президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после субботней попытки мятежа в стране во главе с Евгением Пригожиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026569-kazahstantsy-obosnovanno-vosprinyali-popytku-myatezha-s-bolshoy-trevogoy-tokaev-o-sobytiyah-v-rossii/

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