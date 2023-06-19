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Зульфия Сулейменова ответила на слухи о судимости ее отца

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Зульфия Сулейменова
Зульфия Сулейменова. Фото: Акорда

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова сегодня в кулуарах правительства ответила на слухи о судимости ее отца, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Сети появились слухи о том, что отец Зульфии Сулейменовой имеет судимость. Журналисты попросили прокомментировать ее эти слухи.

"Было очень много ложной и непроверенной информации, неточной информации. Здесь хотелось бы, чтобы информацию перепроверяли до того, как ее постить в интернете", – заявила она.

Представители СМИ уточнили, получается ли, что слухи о судимости ее отца не соответствуют действительности.

"Я сказала, что очень много информации, которая распространялась, она не соответствует действительности. Касательно отца, да, было дело, судимость погашена, этот факт я не скрывала. Когда поступала на госслужбу, в документах это указала", – подчеркнула министр.

Напомним, что на прошлой неделе по этому поводу высказывался заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев. Он заявил, что не знает, насколько информация о судимости отца Сулейменовой достоверна.

"Но, в целом, законом это не запрещено (стать министром, даже если близкие родственники имеют судимость – прим. ред.)", – подчеркнул заместитель генпрокурора.

Зульфия Сулейменова возглавила Министерство экологии и природных ресурсов РК 4 января 2023 года. Позже, после отставки правительства в марте из-за переизбрания мажилиса, она сохранила должность министра.

На данный момент она является самым молодым министром в Казахстане – ей всего 33 года.

По данным с официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.

Она окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева – бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные отношения". Кроме того, получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".

Является резервистом Президентского молодежного кадрового резерва. Свободно владеет казахским, русским и английскими языками.

Трудовую деятельность она начала в 2014 году с должности научного сотрудника отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

С января 2020 года по январь 2021 года работала заместителем директора департамента экологической политики и устойчивого развития, департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С января 2021 года по март 2022 года была депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан.

С марта 2022 года по январь 2023 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025438-zulfiya-suleymenova-otvetila-na-sluhi-o-sudimosti-ee-ottsa/

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