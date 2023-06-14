"Будет дана оценка": Генпрокуратура ответила на слухи о судимости у отца главы Минэкологии

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Заместитель генпрокурора Жандос Умиралиев в кулуарах мажилиса высказался о слухах по поводу судимости отца министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили журналисты, появилась информация о том, что отец Зульфии Сулейменовой имел судимость. Они попросили ответить, насколько информация соответствует действительности.

"Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не могу, потому что официально с таким вопросом никто не обращался. Я тоже, как и вы, буквально вчера прочитал в различных источниках распространяемую такую информацию. Но на достоверность мы ее не проверяли", – сказал Жандос Умиралиев.

Он добавил, что в рамках следствия все версии будут отрабатывать.

"Будет дана оценка, в том числе этим фактам, которые вы озвучили. Но, в целом, законом это не запрещено (стать министром, даже если близкие родственники имеют судимость – прим. ред.)", – подчеркнул заместитель генпрокурора.

При этом сегодня Жандос Умиралиев подтверждал журналистам, что Зульфия Сулейменова будет допрошена по делу о пожарах в Абайской области после выяснения других обстоятельств.

Напомним, что Зульфия Сулейменова возглавила Министерство экологии и природных ресурсов РК 4 января 2023 года. Позже, после отставки правительства в марте из-за переизбрания мажилиса, она сохранила должность министра.

По данным с официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.

Она окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева – бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные отношения". Кроме того, получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".

Является резервистом Президентского молодежного кадрового резерва. Свободно владеет казахским, русским и английскими языками.

Трудовую деятельность она начала в 2014 году с должности научного сотрудника отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

С января 2020 года по январь 2021 года работала заместителем директора департамента экологической политики и устойчивого развития, департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С января 2021 года по март 2022 года была депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан.

С марта 2022 года по январь 2023 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024737-budet-dana-otsenka-genprokuratura-otvetila-na-sluhi-o-sudimosti-u-ottsa-glavy-minekologii/