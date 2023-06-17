Токаев предложил прекратить присваивать объектам имена некоторых советских деятелей

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае заявил, что в Казахстане нужно навести порядок в ономастике – к примеру, перестать давать объектам имена советских с мифами в биографии, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они станут одним из ключевых "маркеров" нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом.

Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика. Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям", – заявил Токаев.

Он добавил, что "наводить порядок" в ономастике нужно комплексно и последовательно.

"Ономастика – это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов", – добавил президент.

Также глава государства в своем выступлении на втором заседании Национального курултая заявил, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур.

"Например, в Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры", – заявил он.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025178-tokaev-predlozhil-prekratit-prisvaivat-obektam-imena-nekotoryh-sovetskih-deyateley/