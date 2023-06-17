Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане (фото, видео)
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Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, об этом сообщается в официальном Телеграм-канале пресс-службы главы государства.
Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.
Во время посещения главе государства рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника "Азрет-Султан".
Президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.
Напомним, сегодня утром президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан, где состоится второе заседание Национального курултая.
Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации. А первое заседание состоялось 16 июня 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025206-tokaev-posetil-mavzoley-hodzhi-ahmeda-yassaui/