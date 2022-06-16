Первое заседание Национального курултая началось в Улытау

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Первое заседание Национального курултая под председательством главы государства началось в новообразованной Улытауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент выступил с приветственным словом.

"Мы впервые собрались после референдума. Казахстанцы приняли активное участие в референдуме – они семьями шли, голосовали и показали свое стремление к изменениям. И продемонстрировали веру в светлое будущее.

Итоги референдума вам известны – большинство казахстанцев поддержали поправки в Основной закон страны. Выражаю благодарность всем проголосовавшим гражданам. Так начался новый этап в нашей истории", - сказал Токаев.

Национальный курултай является консультативно-совещательным органом. Основной целью его деятельности является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Напомним, что накануне глава государства подписал указ о создании Национального курултая при президенте Республики Казахстан. Он определил состав и задачи данного органа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974368-pervyy-natsionalnyy-kurultay-nachalsya-v-ulytau/