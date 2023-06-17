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30 лет независимости Казахстана

Токаев рассказал об одной своей мечте

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Национальном курултае в Туркестане рассказал об одной своей мечте, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Говоря словами Мартина Лютера Кинга, у меня есть план, можно сказать, мечта –построить Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки. Такую библиотеку я видел в Анкаре. Посетители этой библиотеки имеют возможность ознакомиться как с художественной, так и специальной литературой, издающейся во всем мире. Думаю, что такую библиотеку у нас можно построить", – поделился глава государства.

Также он высказался о продвижении казахстанской культуры через TikTok.

"Недавно депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщил о проработке различных возможностей по популяризации нашей культуры посредством платформы TikTok. Я поддерживаю данную инициативу. Продвижение наших национальных ценностей в широко используемых молодежью социальных сетях – правильный шаг", – заявил он.

Также во время сегодняшнего выступления Токаев, среди прочего, высказался о молодых министрах в Казахстане, а также отметил, что претензии граждан к работе госаппарата и чиновников обоснованы. Также он не обошел стороной проблему с водой в Астане и других регионах страны. Президент заявил, что данный вопрос нужно срочно решить, иначе противном случае будут приняты соответствующие решения.

Также Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае поделился хорошей новостью. Он сообщил, что найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025180-tokaev-rasskazal-ob-odnoy-svoey-mechte/

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