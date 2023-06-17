Токаев высказался о музеях Пушкина, Достоевского и Шолохова в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства в своем выступлении на втором заседании Национального курултая заявил, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в национальный код.

"Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Например, в Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры", – заявил он.

Второе заседание Национального курултая проходит сегодня в Туркестане.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025185-tokaev-vyskazalsya-o-muzeyah-pushkina-dostoevskogo-i-sholohova-v-kazahstane/