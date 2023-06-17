Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев высказался о музеях Пушкина, Достоевского и Шолохова в Казахстане

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства в своем выступлении на втором заседании Национального курултая заявил, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, передает корреспондент NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в национальный код.

"Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Например, в Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры", – заявил он.

Второе заседание Национального курултая проходит сегодня в Туркестане.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025185-tokaev-vyskazalsya-o-muzeyah-pushkina-dostoevskogo-i-sholohova-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.