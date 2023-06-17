Токаев заявил о необходимости усовершенствовать государственную символику

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усовершенствовать госсимволику, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Для укоренения новых ценностей и усиления общенациональной идентичности необходимо вести системную идеологическую работу. Позвольте остановиться на ее конкретных направлениях.

Первое: необходимо усовершенствовать государственную символику. Сегодня уровень влияния любого государства во многом определяется силой национального бренда, для эффективного продвижения которого важно придерживаться единой стилистики и общих стандартов. Наши символы должны четко и ярко выражать наш уникальный национальный код", – заявил глава государства.

Он отметил, что прежде всего нужно привести к единому знаменателю гербы регионов и городов страны.

"На недавней сессии АНК я высказался о необходимости дальнейшего совершенствования геральдической символики страны. Думаю, что прежде всего нужно привести к единому знаменателю гербы наших регионов и городов. Сейчас многие из них не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Это вызывает обоснованную критику общественности. Поэтому в данной сфере необходимо провести тщательный анализ и выработать общие подходы.

Следует упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов. Отдельно остановлюсь на системе государственных наград. В этой важной сфере у нас сложились свои устоявшиеся традиции", – сказал президент.

О том, что в Туркестане состоится второе заседание Национального курултая, пресс-служба главы государства сообщила вчера.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Первое заседание курултая состоялось 15 июня 2022 года в Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025184-tokaev-zayavil-o-neobhodimosti-usovershenstvovat-gosudarstvennuyu-simvoliku/