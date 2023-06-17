Токаев о трагедии в Абайской области: Мы должны извлечь уроки и принять конкретные решения

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Второе заседание Национального курултая началось под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева. В этот раз оно проходит в Туркестане, передает корреспондент NUR.KZ.

"В начале своего выступления хочу сразу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи. Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения.

Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане. Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения.

Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность. Вы это и сами хорошо понимаете", – заявил президент, открывая мероприятие.

Глава государства отметил, что на протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства

"На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Здесь располагались ставки многих наших ханов, правивших бескрайними степными просторами. Отсюда вершили правосудие и призывали народ к единению наши мудрые бии. Все это подчеркивает централизованный характер и глубокие корни нашей государственности.

Династия ханов от Жошы до Кенесары более шести столетий правила в Великой степи. Таких примеров очень мало в мировой истории. Сейчас мы находимся вблизи городища Культобе и неподалеку от местности Ордабасы, которую Абиш Кекильбаев называл «Каабой казахского духа». Именно в таких знаковых местах множество раз собирались представители нашей нации для принятия мудрых, взвешенных решений, определявших будущее страны в узловые моменты истории.

Народ поддерживал их, вверяя судьбу страны в руки своих лучших сынов. Таким образом, будучи едиными, мы успешно противостояли всем внешним вызовам и угрозам. Сакральный Туркестан, являющийся оплотом единства народа и целостности страны, будет выполнять эту высокую миссию и далее. Это накладывает особую ответственность на руководителей данного региона.

Сколько бы эпох не сменилось, преемственность поколений не нарушится. Нынешнее заседание Национального курултая особенное по форме и глубокое по содержанию. Со вчерашнего дня здесь обсуждался ряд важных тем. Члены Национального курултая в интересных и всесторонних дискуссиях с членами Правительства по многим вопросам высказали свои позиции, выдвинули новые инициативы. Администрация Президента детально изучит все конструктивные предложения и подготовит по ним общее концептуальное видение. Они должны быть в обязательном порядке учтены в предстоящей работе. Благодарю всех за активное участие в работе Курултая", – заявил президент.

Напомним, 15 июня 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая при президенте Казахстана.

Согласно тексту документа, Национальный курултай является консультативно-совещательным органом. Основной целью его деятельности является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Первое заседание Национального курултая состоялось 16 июня прошлого года в новообразованной Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025190-zasedanie-natsionalnogo-kurultaya-nachalos-v-turkestane/