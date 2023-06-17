Токаев рассказал, в чем заключается национальная мечта и каким должен быть гражданин Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В Туркестане проходит второе заседание Национального курултая, в котором принимает участие Касым-Жомарт Токаев, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"От качества нашей нации в первую очередь зависит то, какое место мы займем в мироустройстве будущего. Если мы хотим стать сильной страной, мы должны вместе найти ответы на фундаментальные вопросы о том, какое будущее мы строим, в чем заключается наша национальная мечта, каким должен быть гражданин Казахстана, где наши точки опоры, в чем состоит миссия нашей страны.

Сегодня я хочу представить свое видение на этот счет. Перед нами стоит насущная задача совместить проводимые политические и экономические реформы с глубинными социокультурными переменами в обществе.

Мы должны продолжить свое движение вперед и постоянно работать над укреплением своих ценностей, методично избавляясь от всего, что мешает прогрессу страны. Только так мы получим новое качество нации и укрепим нашу многовековую государственность. Иначе мы окажемся на обочине истории и канем в Лету. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что какие-либо ценности невозможно внедрить специальным указом или законом", - сказал он.

Президент отметил, что различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал.

«Различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал. Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества.

Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами. Глядя на соотечественников – патриотичных, талантливых, смелых, образованных, целеустремленных, трудолюбивых – я с большим оптимизмом смотрю в будущее.

Я вижу, как наша молодежь, растущая в свободной и независимой стране, достигает больших высот в науке, образовании, музыке, кино, спорте и других сферах, показывая миру уникальность нашей страны, наше мировосприятие и нашу самобытность", - отметил президент.

Глава государства отметил, что молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего.

"Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего. Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации.

Мы, представители старшего поколения, должны на деле продвигать ценности труда и предприимчивости, отучать молодых людей от многословия, славословия, лености, равнодушия, безделья. Мы как общество должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил, а прежде всего ради самих себя, ради будущего страны и будущего наших детей.

Откровенно говоря, иной раз кажется, что нас волнует то, что о нас подумают, а не то, кем мы являемся на самом деле. Можно сказать, что это уже стало для нас обычным явлением. Безусловно, гостеприимство – хорошее качество. Но наводить порядок в своих домах только в ожидании гостей неправильно", - сказал он.

Президент заявил, что человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – «Адал азамат».

"Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого. Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности. Человек, добросовестно работающий и получающий свой доход честным путем, достигнет подлинного успеха и будет всегда пользоваться заслуженным уважением в обществе.

Великий Абай говорил, что приобретать богатство честным трудом является достойным занятием для поистине благородного человека. Человек чести никогда не поступит несправедливо. Справедливое общество утвердится только в том случае, если в каждой сфере на первом месте будет стоять ответственность и порядочность, будет жестко пресекаться коррупция и все решения будут приниматься, исходя из национальных интересов. Одним словом, истоки всех благих дел в обществе берут свое начало в идеалах ответственности, честности и верности долгу.

Поэтому «Справедливый Казахстан» и «Ответственный гражданин» – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны. Для построения Справедливого Казахстана каждый наш соотечественник должен стремиться стать ответственным гражданином. Мы должны воспитывать подрастающее поколение как ответственных граждан своей страны", - отметил он.

В своей речи Токаев также отметил, что качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения.

"Важной задачей является воспитание подрастающего поколения. Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность. Каждая нация в мире по-своему уникальна. Мы должны это правильно понимать. Уникальность нашей нации должна заключаться в успешности. Чтобы быть успешными, нам нужно совершать конкретные дела, а не следовать громким лозунгам, живя в плену иллюзий. Это должно быть ясно и понятно всем гражданам. У нас должен быть четкий ответ на вопрос: «Каким образом мы станем успешной страной»?

Качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения. Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества. Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху интернета это непростое дело.

Нужно сказать открыто: сейчас дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями. Если мы не будем направлять детей, показывать им правильный путь – это может стать крайне опасной тенденцией. Среди молодых людей есть и те, кто посредством интернета попали в сети радикальных религиозных течений. Плохие привычки молодежи – это прежде всего упущения старшего поколения. Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации", - сказал он.

Напомним, 15 июня 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Национального курултая при президенте Казахстана.

Согласно тексту документа, Национальный курултай является консультативно-совещательным органом. Основной целью его деятельности является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Первое заседание Национального курултая состоялось 16 июня прошлого года в новообразованной Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025124-tokaev-rasskazal-v-chem-zaklyuchaetsya-natsionalnaya-mechta-i-kakim-dolzhen-byt-grazhdanin-kazahstana/