Токаев – о Казахстане: За небольшой период времени мы совершили прорыв

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае, заявил, что прошедший год стал историческим для Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Придав нашему основному закону истинный дух справедливости, мы провели конституционную реформу, которая укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны.

За короткий срок мы сформировали качественно иную конфигурацию ключевых институтов власти, значительно расширили участие граждан в принятии решений, комплексно укрепили систему защиты прав и свобод человека. Все это серьезно повысило стратегическую устойчивость и эффективность нашей политической системы, сделало ее более справедливой, открытой и конкурентной", – заявил Токаев.

Он добавил, что некоторые люди сомневались в успехе преобразований, но с курса политической модернизации Казахстан не свернул.

"Мы проделали эту огромную работу вместе. Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв", – добавил Токаев.

О том, что в Туркестане состоится второе заседание Национального курултая, пресс-служба главы государства сообщила вчера.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Первое заседание курултая прошло 15 июня 2022 года в Улытауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025182-tokaev-o-kazahstane-za-nebolshoy-period-vremeni-my-sovershili-proryv/