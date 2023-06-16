Даниал Ахметов опубликовал пост после ухода с должности акима ВКО

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Сегодня указом главы государства Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. После этого он на своей официальной странице в Instagram опубликовал прощальный пост.

"Уважаемые земляки! В течение нескольких лет мы вместе работали, преследуя общую цель – планомерное и динамичное социально-экономическое развитие Восточно-Казахстанской области, повышение качества жизни ее жителей.

Для меня было честью работать с вами. В своей работе мы придерживались главным принципам – слышать и слушать людей, принимать решения взвешенно и с точки зрения того, как они повлияют на жизнь соотечественников, эффективно реализовывать государственную политику, основные направления которой определены нашим президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым", - написал Даниал Ахметов.

Он отметил, что за эти годы вместе удалось многого достичь.

"Я горжусь тем, что имел возможность поработать с вами, благодарю за тот неоценимый труд и старания, которые вы проявляете ежедневно. Уверен, что ваш профессионализм и преданность делу будут способствовать продолжению успешной работы. Искренне желаю вам и дальше не сбавлять темп, смело воплощать идеи и проекты на благо жителей не только региона, но республики в целом!" - отметил экс-аким ВКО.

Напомним, Даниал Ахметов возглавил регион в ноябре 2014 года. До этого был министром по энергетике и инфраструктуре. Также занимал должности акима Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, заместителя и премьер-министра РК, министра обороны.

11 июня 2022 года стало известно, что глава государства продлил на год его полномочия акима Восточно-Казахстанской области.

В декабре 2022 года после президентских выборов Даниал Ахметов сохранил свою должность.

Недавно пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай пояснил, что по указу главы государства в прошлом году служебные полномочия главы региона были продлены до 15 июня 2023 года включительно.

Сегодня, 16 июня, Даниал Ахметов был освобожден от занимаемой должности. Вместо него регион возглавил Ермек Кошербаев, который ранее занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025138-danial-ahmetov-opublikoval-post-posle-uhoda-s-dolzhnosti-akima-vko/