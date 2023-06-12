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Стало известно, когда истекает срок полномочий акима ВКО Даниала Ахметова

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Даниал Ахметов
Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Сегодня в социальных сетях обсуждают вопрос о том, когда истекает срок полномочий акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Комментарий по этому поводу дал пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прошел уже год (с 11 июня 2022-го), как президент продлил полномочия Даниала Ахметова в ВКО (на год)", - указывается в Сети.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай уточнил, когда истекает срок полномочий акима Восточно-Казахстанской области.

"Согласно указу главы государства в прошлом году служебные полномочия акима ВКО Даниала Ахметова были продлены до 15 июня 2023 года включительно", - отметил Руслан Желдибай.

Напомним, 11 июня 2022 года стало известно, что глава государства продлил на год полномочия акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, учитывая его многолетний опыт работы на государственной службе.

В декабре 2022 года после президентских выборов Даниал Ахметов сохранил свою должность, которую он занимает с 11 ноября 2014 года.

Он родился 15 июня 1954 года в Павлодаре. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "инженер-строитель." Доктор экономических наук, Академик Академии минеральных ресурсов РК.

Начинал карьеру в 1976 году мастером домостроительного комбината треста "Павлодаржилстрой".

В разные годы занимал руководящие посты. Был акимом Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, заместителем и премьер-министром РК, министром обороны.

До того, как возглавить ВКО, работал министром по энергетике и инфраструктуре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024393-stalo-izvestno-kogda-istekaet-srok-polnomochiy-akima-vko-daniala-ahmetova/

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