Даниал Ахметов остался акимом Восточно-Казахстанской области

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Президент Казахстана продлил полномочия акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, сообщил в своем официальном Facebook пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

"Учитывая многолетний опыт работы на государственной службе, сегодня в соответствии с указом Главы государства на год продлены служебные полномочия акима ВКО Даниала Кенжетаевича Ахметова", - написал он.

Должность акима области он занимает с 11 ноября 2014 года.

Отметим, что Абайская область с административным центром в городе Семее была образована путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

Напомним, что сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении акима Абайской области. Им стал Нурлан Уранхаев.

Также сегодня были назначены акимы Алматинской и Улытауской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973677-danial-ahmetov-ostalsya-akimom-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/