Даниал Ахметов остался на посту акима Восточно-Казахстанской области

Даниал Ахметов. Фото: facebook.com/AkhmetovDanialkz

Даниал Ахметов сохранил пост акима Восточно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает официальный сайт Акорды.

"Назначить Ахметова Даниала Кенжетаевича акимом Восточно-Казахстанской области", - говорится в тексте документа, подписанного главой государства.

Напомним, Даниал Ахметов возглавил регион в ноябре 2014 года. Затем его несколько раз переназначали на эту должность. После разделения региона на Восточно-Казахстанскую и Абайскую области в июне 2022 года он остался акимом ВКО.

Он родился 15 июня 1954 года в Павлодаре. В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности "инженер-строитель." Доктор экономических наук, Академик Академии минеральных ресурсов РК.

Начинал карьеру в 1976 году мастером домостроительного комбината треста "Павлодаржилстрой".

В разные годы занимал руководящие посты. Был акимом Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, заместителем и премьер-министром РК, министром обороны. До того, как стать акимом, работал министром по энергетике и инфраструктуре.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000532-danial-ahmetov-ostalsya-na-postu-akima-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/