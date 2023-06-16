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Даниал Ахметов освобожден от должности акима ВКО

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Даниал Ахметов
Даниал Ахметов. Фото: ШҚО әкімдігі

Указом Касым-Жомарта Токаева Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области сегодня, 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области", – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня истек срок его полномочий. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. По его словам, указом главы государства в прошлом году служебные полномочия акима Восточно-Казахстанской области были продлены до 15 июня 2023 года включительно.

При этом вчера последний день в качестве акима региона Даниал Ахметов провел в горах Восточно-Казахстанской области, где почти сутки тушили лесной пожар.

Кроме того, согласно информации на официальном сайте акимата ВКО, вчера уже экс-аким праздновал свой день рождения – Даниал Ахметов родился 15 июня 1954 года в Павлодаре.

В разные годы за свою карьеру Ахметов занимал должности акима Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, заместителя и первого заместителя премьер-министра РК, министра обороны РК, министра по энергетике и инфраструктуре.

С июня 2003 года по январь 2007 года являлся премьер-министром Казахстана.

Восточно-Казахстанскую область Даниал Ахметов возглавлял с 11 ноября 2014 года.

Также ранее стало известно, что сегодня состоится собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Восточно-Казахстанской области, для дачи согласия на назначение нового акима ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2025018-danial-ahmetov-osvobozhdeno-ot-dolzhnosti-akima-vko/

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