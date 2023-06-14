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"Инфляция в долларах ниже, чем в тенге": сколько ежегодно будут получать дети из Нацфонда

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Девочка держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат мажилиса Унзила Шапак на пленарном заседании палаты рассказала, сколько средств будут начислять детям из Нацфонда, и на какие цели их можно будет использовать, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выплат детям из Национального фонда".

"При расчете инвестиционного дохода Нацфонда приблизительно, скажем, будет около 200 долларов (поступать в год на счет одного ребенка – прим. ред.)", – подчеркнула Унзила Шапак.

По ее словам, реализация проекта "Нацфонд – детям" позволит получить стартовый капитал при вступлении совершеннолетних казахстанцев во взрослую жизнь.

Депутат также подчеркнула, что средства будут начисляться на спецсчета в долларах, и выплаты также будут осуществляться в американской валюте.

Этот пункт вызвал вопрос депутатов. Они поинтересовались, почему выплаты не осуществляться в национальной валюте.

"Выплаты держим в долларах. Конечно, инфляция в долларах ниже, чем в тенге. В долларах составляет 2-4%. Поэтому доходность – американский доллар", – ответила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.

Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан заявлял, что средства из "Нацфонда – детям" нельзя будет использовать для оплаты обучения в колледжах.

Проект "Национальный фонд – детям" в Казахстане

С предложением отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда выступил президент Касым-Жомарт Токаев в начале сентября прошлого года в рамках своего послания народу.

Был определен оператор счетов, на которые будут перечисляться деньги в рамках программы "Нацфонд – детям". Им станет Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

В марте депутат мажилиса Берик Бейсенгалиев представил концепцию проекта закона по вопросам выплат детям из Национального фонда РК.

Он объяснил основные моменты:

  • предлагается использование средств Нацфонда в целях улучшения жилищных условий и получения образования;
  • планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежных учебных заведениях;
  • использование средств для улучшения жилищных условий или приобретения жилья будет разрешено только на территории РК;
  • при утере, утрате либо смене гражданства РК право требования выплат утрачивается – в этом случае средства будут равномерно распределяться между детьми, которые остались в Казахстане;
  • если ребенок особенный, и не будет учиться в университете, то его родители или опекуны имеют право распоряжаться накопленными деньгами;
  • нельзя будет использовать деньги на оздоровление;
  • в случае смерти ребенка родители или опекуны смогут получить средства тогда, когда ребенку исполнилось бы 18 лет.

Тогда же вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал, из каких этапов будет состоять работа проекта "Нацфонд – детям".

Кроме того, в начале 2023 года появился вопрос о том, может ли закрыться программа "Нацфонд – детям" из-за инвестиционных убытков, так как в 2022 году Национальный фонд Казахстана столкнулся с отрицательной инвестиционной доходностью.

Тем не менее подчеркивалось, что программа "Нацфонд – детям" должна стартовать с 2024 года, поэтому текущие результаты в ней не будут учитываться.

Еще мы рассказывали, при каких обстоятельствах выплаты детям по достижении 18 лет могут оказаться недоступными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024715-inflyatsiya-v-dollarah-nizhe-chem-v-tenge-skolko-ezhegodno-budut-poluchat-deti-iz-natsfonda/

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