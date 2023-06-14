В МЧС ответили на слухи о том, что во время пожара в Абайской области Ильин был в Дубае

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В МЧС прокомментировали информацию о том, что якобы бывший глава ведомства Юрий Ильин 8-9 июня, когда в Абайской области начался пожар, был в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эта информация не соответствует действительности: 8-9 июня Юрий Ильин с рабочим визитом посетил Северо-Казахстанскую область.

В первый день своего рабочего визита он посетил строящийся вблизи областного центра комплекс оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС, территорию строительства комплекса пожарного депо в микрорайоне Береке Петропавловска", - сообщили в министерстве.

На следующий день тогда еще глава МЧС провел встречу с населением области, дал брифинг для СМИ и встретился с представителями НПО, рассказали в ведомстве.

"Министр прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Министр лично возглавил штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС", - рассказали в МЧС.

В ведомстве также поделились видеороликом со встречи с населением в Северо-Казахстанской области, на котором Ильин отвечает на вопрос о пожаре в Абайской области.

В МЧС подчеркнули, что встреча с населением проводилась в соответствии с Указом президента "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением" и в соответствии с утвержденным графиком. На встрече лично присутствовали порядка 200 человек, еще 150 человек смотрели ее через онлайн-трансляцию.

Напомним, 8 июня в Абайской области начался лесной пожар, который не могут потушить по сей день. К этому часу огонь охватил 60 тыс. гектаров леса, сейчас на месте работают тысячи огнеборцев, сотни единиц техники, в том числе 15 вертолетов.

В процессе тушения пожара стало известно, что погибли 14 сотрудников резервата "Семей орманы", отправившихся тушить возгорание. Вчера было найдено тело еще одного человека - тракториста, который также поехал тушить пожар на своем тракторе. Как выяснилось накануне, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

На фоне ситуации в Абайской области президент освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина. На его место был назначен Сырым Шарипханов.

Кроме того, глава государства объявил выговор акиму Абайской области за ненадлежащее исполнение обязанностей, а также остановил доклад вице-министра по ЧС на заседании оперштаба и отчитал чиновников.

Вчера глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что в отношении Юрия Ильина будет проведена проверка касательно того, почему не были вовремя приняты меры по тушению пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024661-v-mchs-otvetili-na-sluhi-o-tom-chto-vo-vremya-pozhara-v-abayskoy-oblasti-ilin-byl-v-oae/