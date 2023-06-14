Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В МЧС ответили на слухи о том, что во время пожара в Абайской области Ильин был в Дубае

Опубликовано:

Юрий Ильин
Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В МЧС прокомментировали информацию о том, что якобы бывший глава ведомства Юрий Ильин 8-9 июня, когда в Абайской области начался пожар, был в ОАЭ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Эта информация не соответствует действительности: 8-9 июня Юрий Ильин с рабочим визитом посетил Северо-Казахстанскую область.

В первый день своего рабочего визита он посетил строящийся вблизи областного центра комплекс оперативно-спасательного отряда службы пожаротушения ДЧС, территорию строительства комплекса пожарного депо в микрорайоне Береке Петропавловска", - сообщили в министерстве.

На следующий день тогда еще глава МЧС провел встречу с населением области, дал брифинг для СМИ и встретился с представителями НПО, рассказали в ведомстве.

"Министр прервал свою рабочую поездку в Северо-Казахстанскую область в связи пожаром в области Абай и необходимостью координации сил и средств, задействованных в тушении пожара. Министр лично возглавил штаб в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС", - рассказали в МЧС.

В ведомстве также поделились видеороликом со встречи с населением в Северо-Казахстанской области, на котором Ильин отвечает на вопрос о пожаре в Абайской области.

В МЧС подчеркнули, что встреча с населением проводилась в соответствии с Указом президента "О проведении встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением" и в соответствии с утвержденным графиком. На встрече лично присутствовали порядка 200 человек, еще 150 человек смотрели ее через онлайн-трансляцию.

Напомним, 8 июня в Абайской области начался лесной пожар, который не могут потушить по сей день. К этому часу огонь охватил 60 тыс. гектаров леса, сейчас на месте работают тысячи огнеборцев, сотни единиц техники, в том числе 15 вертолетов.

В процессе тушения пожара стало известно, что погибли 14 сотрудников резервата "Семей орманы", отправившихся тушить возгорание. Вчера было найдено тело еще одного человека - тракториста, который также поехал тушить пожар на своем тракторе. Как выяснилось накануне, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

На фоне ситуации в Абайской области президент освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина. На его место был назначен Сырым Шарипханов.

Кроме того, глава государства объявил выговор акиму Абайской области за ненадлежащее исполнение обязанностей, а также остановил доклад вице-министра по ЧС на заседании оперштаба и отчитал чиновников.

Вчера глава МВД Марат Ахметжанов сообщил, что в отношении Юрия Ильина будет проведена проверка касательно того, почему не были вовремя приняты меры по тушению пожара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024661-v-mchs-otvetili-na-sluhi-o-tom-chto-vo-vremya-pozhara-v-abayskoy-oblasti-ilin-byl-v-oae/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.