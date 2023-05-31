"Такие риски не присутствуют": Минобороны Казахстана об отправке миротворцев на российско-украинскую границу

Военные. Иллюстративное фото: Diego Herrera / Europa Press / Getty Images

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов сегодня в кулуарах мажилиса высказался о рисках отправки казахстанских миротворцев в Россию на границу с Украиной, передает корреспондент NUR.KZ.

Султан Камалетдинов заверил, что таких рисков нет.

"Такие риски не присутствуют. Любое направление воинского контингента за пределы государства одобряется парламентом. Если одобрит парламент, тогда естественно… Мы не можем отвечать за парламент, мы отвечаем за министерство обороны", - отметил он.

Ранее депутаты мажилиса ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года.

"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Согласно протоколу, координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира", - заявил на пленарном заседании палаты Камалетдинов.

Отметим, что в Казнете не раз появлялись слухи о том, что Казахстан отправляет военную технику то России, то Украине. Так, например, в феврале этого года в Сети появились сообщения, якобы Казахстан поставил военную технику Украине. Эта информация не подтвердилась.

А в конце прошлого года российские СМИ начали распространять информацию о запуске беспилотника военных сил Украины (ВСУ) с территории Казахстана. В МО РК информацию назвали недостоверной.

В начале декабря прошлого года в Казнете появилось очередное видео, на котором запечатлена якобы отправка танков из Алматы в Россию. На самом деле, как сообщили в Минобороны, бронетехнику после капитального ремонта направляли в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022768-takie-riski-ne-prisutstvuyut-minoborony-o-vozmozhnoy-otpravke-kazahstanskih-mirotvortsev-na-rossiysko-ukrainskuyu-granitsu/