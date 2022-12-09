Информацию об отправке танков в Россию прокомментировали в Минобороны

Военная техника. Иллюстративное фото: официальный сайт Министерства обороны Казахстана

В соцсетях появилось очередное видео, на котором запечатлена военная техника, которую якобы перевозят из Казахстана в Россию. В Министерстве обороны РК разъяснили ситуацию.

Как пишет Stopfake.kz, видеоролик, на котором запечатлены танки, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алматы, опубликовал один из Telegram-каналов. В подписи к ролику говорится, что эту военную технику якобы отправляют в Россию.

В Министерстве обороны РК прокомментировали публикацию.

"Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, в Казнете периодически появляются слухи о том, что Казахстан планирует отправить военную технику в Россию.

Так, в октябре в Сети появилась запись с колонной военной техники, которая, по словам автора публикации, направлялась из Казахстана в Россию. Позже выяснилось, что на самом деле на видео запечатлены военные, которые возвращались с совместных учений с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Учения проходили на территории Казахстана с 26 сентября по 8 октября.

В сентябре в Сети тоже появлялись похожие ролики. Тогда в Минобороны объясняли, что происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ.

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000938-informatsiyu-ob-otpravke-tankov-v-rossiyu-prokommentirovali-v-minoborony/