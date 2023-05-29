Серия взрывов прозвучала в Киеве: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Взрывы в Киеве. Фото: t.me/uniannet

В столице Украины сегодня, 29 мая, прогремели взрывы. В нескольких регионах страны объявлена воздушная тревога. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Как пишет УНИАН, в Киеве и в Киевской области после 11:00 была объявлена воздушная тревога. Позже в городе прогремели взрывы.

По данным карты воздушных тревог alerts.in.ua, опасность с воздуха существует для жителей Киева и области, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Донецкой и Луганской областей.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в городе работает ПВО. Также жителей города призвали находиться в укрытиях.

Также, как сообщает издание, по предварительным данным, в результате работы ПВО произошло падение обломков в Подольском районе и в Оболонском районе на проезжую часть. Все экстренные службы работают на местах. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется. Как сообщил мэр Киева, врачи госпитализировали одного раненого в Подольском районе украинской столицы.

"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий! Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" – цитирует издание Кличко.

По данным Киевской военной администрации в Telegram-канале, в разных частях города нашли шесть обломков ракет.

Напомним, что воздушная тревога на территории Украины объявляется практически каждый месяц с начала войны в стране. Только в октябре более четырех раз прозвучала тревога в связи с нанесением ударов дронами-камикадзе.

В январе на всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, в том числе в Киеве и Одессе, прогремели мощные взрывы. Жители страны прятались в метро столичного метро. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренно отключили электричество. В энергетической компании объяснили, что это позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если ракеты достигнут цели.

В апреле по Украине был нанесен ракетный удар. Взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. Всего, как утверждают украинские военные, Россия выпустила 23 крылатых ракеты, а ВСУ сбили 21 из них. В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов.

Между тем несколько дней назад секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что они готовы начать контрнаступление против российских войск. Точную дату он не назвал, однако сказал, что оно может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022466-seriya-vzryvov-prozvuchala-v-kieve-v-neskolkih-oblastyah-ukrainy-obyavili-vozdushnuyu-trevogu/