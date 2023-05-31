Соглашения, связанные с работой ОДКБ в Казахстане, ратифицировал мажилис

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Фото: primeminister.am

Мажилисмены сегодня на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашения, улучшающие процедуры сотрудничества государств-членов ОДКБ. Документы направлены в сенат, передает корреспондент NUR.KZ.

Первым депутаты приняли проект закона "О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности".

Документ подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета о коллективной безопасности.

"Соглашением определяется механизм сотрудничества компетентных органов государств по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

К компетентным органам относятся органы военного управления, командиры воинских частей, суды, органы прокуратуры, предварительного следствия, внутренних дел, органы безопасности и специальные службы", - отметил вице-министр обороны Султан Камалетдинов.

По его словам, соглашение разграничивает пределы юрисдикции сторон, а также закрепляет порядок расследования преступлений, совершенных участниками формирований направляющей стороны на территории принимающей, и другими гражданами вне состава формирований, но задержанных на месте преступления на территории дислокации сил.

При этом согласно документу, затраты, возникающие при взаимодействии в ходе процессуальных действий, каждая сторона несет самостоятельно. При проведении процессуальных действий учитывается суверенитет и национальная безопасность сторон, подчеркнул замглавы Минобороны.

Депутаты также ратифицировали соглашение "О совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) ОДКБ".

Камалетдинов отметил, что соглашение регулирует вопросы взаимодействия государств при организации материально-технического и медицинского обеспечения группировок войск при совместном решении ими задач по обеспечению коллективной безопасности, а также в ходе совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Ратификация соглашения позволит поддерживать высокий уровень боевой готовности коллективных сил, обеспечивающий адекватное реагирование на вызовы и угрозы международной безопасности", - заявил спикер.

В ходе пленарного заседания депутаты также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение "О миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности" от 6 октября 2007 года.

"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под эгидой такого государства создаются коллективные миротворческие силы организации для применения в операции ООН по поддержанию мира.

Согласно протоколу, координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира", - пояснил Камалетдинов.

По его словам, условия участия коллективных миротворческих сил в операции ООН определяются в соглашении, заключаемом координирующим государством с уполномоченным подразделением ООН.

При этом, он отметил, что участие государств в операциях ООН по поддержанию мира носит добровольный характер.

Протокол также не ограничивает право государств направлять свои миротворческие контингенты, зарегистрированные в Системе готовности миротворческого потенциала ООН, для участия в миротворческих операциях ООН.

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. В ее состав входит 6 стран постсоветского пространства – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Высшим органом организации является Совет коллективной безопасности (СКБ). Он состоит из глав государств-членов и рассматривает принципиальные вопросы деятельности организации и принимает решения, направленные на реализацию ее целей и задач, а также обеспечивает координацию и совместную деятельность государств-членов для реализации этих целей.

С января 2023 года генеральным секретарем ОДКБ является бывший министр обороны и премьер-министр РК Имангали Тасмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022757-soglasheniya-svyazannye-s-rabotoy-odkb-v-kazahstane-ratifitsiroval-mazhilis/