Информацию о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана опровергли в Минобороны

Иллюстративное фото: Минобороны РК

В российских СМИ появилась информация о том, что с территории Казахстана якобы запустили беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Минобороны опровергло данный факт.

Ранее в "Московском комсомольце" появилась публикация, в которой говорилось о продолжающихся атаках на российские военные аэродромы.

В статье российский экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев предположил, что беспилотники запускаются с территории Казахстана.

"У меня есть данные от моих коллег, пока не подтвержденные, что эти беспилотные летательные аппараты ранее могли завезти в Казахстан. И запускались они именно оттуда. Что гораздо больше похоже на действительность", — заявил Хатылев.

В Минобороны Казахстана заявили, что данная информация не соответствует действительности, передает Stopfake.kz.

"Заявления о запуске БПЛА (беспилотного летательного аппарата - прим. ред.) по российским аэродромам из Казахстана, приведенные на портале "Московский Комсомолец", не соответствуют действительности. Кроме того, отмечаем, что данные БПЛА никогда не стояли на вооружении ВС РК", — прокомментировали в ведомстве.

В документе "Об утверждении правил эксплуатации беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Республики Казахстан", опубликованном на сайте ИПС "Адилет", говорится, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) – воздушное судно, выполняющее полет без пилота (экипажа) на борту и управляемое в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000506-informatsiyu-o-zapuske-bespilotnika-vsu-s-territorii-kazahstana-oprovergli-v-minoborony/