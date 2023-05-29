Токаев встретится с представителями ЕС на саммите в Кыргызстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Расписание мероприятий, запланированных на этой неделе в рабочем графике президента Касым-Жомарта Токаева, озвучили в официальном Telegram-канале Акорды.

Сообщается, что сегодня Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область.

"Глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов", – говорится в сообщении.

30 мая президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.

2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите "Центральная Азия – Европейский Союз", который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика).

Напомним, что на прошлой неделе глава государства посетил Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Текст его выступления публиковала Акорда.

Кроме того, Токаев и другие лидеры ЕАЭС выступили на Евразийском экономическом форуме в Москве.

В ходе своего выступления президент Казахстана высказывался о сотрудничестве с Китаем, а также о необходимости и целесообразности определения новых приоритетов развития ЕАЭС. По его словам, прежде всего нужно сконцентрироваться на доведении до конца решения базовых задач сотрудничества в рамках ЕАЭС.

При этом еще неделей ранее Токаев побывал с рабочим визитом в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022407-tokaev-posetit-sevro-kazahstanskuyu-oblast-v-ponedelnik/