Токаев встретился с почетными гражданами ЗКО (фото)

Касым-Жомарт Токаев во дворце искусств "Атамекен". Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен" в Уральске, где встретился с почетными гражданами региона. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев посетил дворец искусств "Атамекен", который является самым крупным объектом культуры в регионе и вмещает 920 человек. Здесь глава государства ознакомился с выставкой, посвященной истории и творческому наследию края.

Касым-Жомарт Токаев во дворце искусств "Атамекен". Фото: Акорда

В конференц-зале дворца искусств президент встретился с почетными гражданами региона. Среди них представители различных профессий и специальностей, внесшие свой вклад в развитие региона, а также граждане, проявившие себя во время чрезвычайных ситуаций.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев сообщил, что прибыл в Западно-Казахстанскую область для знакомства с жизнью региона, играющего важную роль в развитии всей страны.

"Западно-Казахстанская область обладает большим потенциалом. Сегодня в стране проводятся масштабные преобразования. В такой важный период ключевая ценность для нас – сохранение мира. Если мы все будем работать сплоченно, то нас не остановят никакие препятствия. Если наше единство будет нерушимым, мы преодолеем любые невзгоды", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев во дворце искусств "Атамекен". Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет оказывать поддержку ученым, молодежи, людям труда. При этом он отметил, что Президентский молодежный кадровый резерв уже стал действенным социальным лифтом для продвижения молодых профессионалов.

Напомним, сегодня президент прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

Ранее он посетил машиностроительный завод, который занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций.

Касым-Жомарт Токаев во дворце искусств "Атамекен". Фото: Акорда

Добавим, что Западно-Казахстанская область – находится на северо-западе Республики Казахстан. Административный центр – город Уральск.

По данным Бюро Нацстатистики, на 1 февраля 2023 года в регионе проживали 688 513 человек.

Как сообщается на официальном сайте акимата ЗКО, по итогам 2022 года в регионе было произведено промышленной продукции на сумму 3912,9 млрд. тенге, в том числе:

в горнодобывающей отрасли – на 3552,2 млрд тенге;

в обрабатывающей отрасли – на 279,9 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012297-tokaev-vstretilsya-s-pochetnymi-grazhdanami-zko-foto/