Токаев ознакомился с работой завода PetrolValves Kazakhstan (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил производственный цех предприятия ТОО PetrolValves Kazakhstan, расположенный в Аксае, сообщается на официальном сайте Акорды.

Совместное предприятие итальянской компании PetrolValves S.p.A и казахстанского ТОО Merlion Development Group специализируется на производстве и ремонте высокотехнологичной запорной арматуры и клапанов, использующихся в нефтегазовой и энергетической промышленности. Это единственное предприятие в Казахстане, которое производит высокотехнологичную арматуру и осуществляет сервисное обслуживание.

По словам директора предприятия Динара Хамиева, на начальном этапе планируется производство порядка 500 клапанов в год. Помимо этого, компания обслуживает местные нефтегазовые предприятия без остановки технологического процесса по запатентованной программе Valve New Life своего итальянского партнера.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В ближайших планах компании – получение сертификата API 6D Американского института нефти и самостоятельное производство части компонентов, что позволит поэтапно довести долю казахстанского содержания до 75 % к 2024 году.

Проект реализуется при поддержке международного центра развития нефтегазового машиностроения IMB Center. Сумма инвестиций в проект составляет 3 млрд тенге. В настоящее время на предприятии работает 43 человека, 37 из них – местные жители.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

В ходе поездки президент ознакомился с работой АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания". Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что предприятие занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций.

Рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область продолжило знакомство с работой консорциума "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.

Еще президент посетил дворец искусств "Атамекен" в Уральске, где встретился с почетными гражданами региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012314-tokaev-oznakomilsya-s-rabotoy-zavoda-petrolvalves-kazakhstan/