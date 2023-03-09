Токаев заявил, что нужно увеличивать долю отечественной машиностроительной продукции

Касым-Жомарт Токаев посетил машиностроительный завод. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил машиностроительный завод в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент ознакомился с работой АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания".

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что предприятие занимается производством высокотехнологичного оборудования для добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, а также сложных металлоконструкций. Компания является стратегическим партнером компании General Electric по газотурбинным технологиям.

Касым-Жомарт Токаев на машиностроительном заводе в ЗКО. Фото: Акорда

Наряду с этим на территории завода функционируют сервисный центр, сертифицированный компанией Baker Hughes General Electric и оснащенный современным технологическим оборудованием согласно рекомендациям специалистов BHGE. На предприятии также планируется реализовать проект по производству дождевальных машин Fregat для нужд сельского хозяйства.

Касым-Жомарт Токаев на машиностроительном заводе в ЗКО. Фото: Акорда

Ознакомившись с работой предприятия, глава государства отметил важность реализации новых проектов. По его мнению, с учетом выпуска компанией высокотехнологичного оборудования для нефтегазовой и энергетической отраслей, в этих сферах нужно увеличивать долю отечественной машиностроительной продукции.

Напомним, сегодня президент прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.

Касым-Жомарт Токаев на машиностроительном заводе в ЗКО. Фото: Акорда

Отметим, что 8 декабря глава государства провел встречи с акимами нескольких областей Казахстана, в том числе и с акимом ЗКО Нариманом Турегалиевым, который рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и Дорожной карты занятости.

При этом в середине февраля президент посещал Акмолинскую область.

В ходе поездки глава государства успел посетить Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Это единственный в Казахстане вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В своем выступлении Токаев отметил мужество спасателей и пообещал наградить казахстанцев, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

Позже президент посетил завод по производству сельхозтехники и новый клинико-реабилитационный центр в Кокшетау.

Далее глава государства сделал несколько остановок в городе Степногорске. Там он ознакомился с развитием отечественных тепличных технологий и проверил работу городской ТЭЦ.

Кроме того, в Степногорске Касым-Жомарт Токаев уделил время и простым жителям. Он пообщался с ними в одном из микрорайонов города, а после этого посетил специализированную детско-юношескую спортивную школу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2012271-tokaev-zayavil-chto-nuzhno-uvelichivat-dolyu-otechestvennoy-mashinostroitelnoy-produktsii/