Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака, сообщается на официальном сайте Акорды.

Рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область продолжило знакомство с работой консорциума "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире.

Президенту представили проект расширения Карачаганака.

Карачаганак. Фото: Akorda.kz

Как сообщил генеральный директор консорциума Джанкарло Рую, в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведется работа по строительству 5-го компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов.

На этом этапе проекта будет инвестировано 970 миллионов долларов и трудоустроено порядка 3500 человек. На следующем этапе в период с 2023 по 2026 годы предусмотрено строительство 6-го компрессора рециркуляции газа. Планируется направить на эти цели 735 миллионов долларов и создать 1300 новых рабочих мест.

Работник. Фото: Akorda.kz

Проект расширения Карачаганака позволит поднять уровень добычи жидкой фракции до 46 млн тонн и даст возможность Казахстану и партнерам получить дополнительную выручку.

На сегодняшний день партнерами консорциума совместно с министерством энергетики разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газового завода. Запуск завода позволит увеличить добычу до 4 миллиардов кубометров газа и 0,5-0,6 миллиона тонн пропан-бутановой фракции в год и значительно повысит энергетический потенциал страны.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Глава государства указал на важность строительства нового газового завода. Он также отметил значимый вклад Карачаганака в развитие нефтегазовой отрасли и социально-экономической сферы.

С момента подписания в 1997 году окончательного соглашения о разделе продукции в освоение Карачаганкского месторождения инвесторами на развитие производства было направлено порядка 30 миллиардов долларов.

Работник. Фото: Akorda.kz

Консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." является крупнейшим предприятием региона. Здесь на постоянной основе работает 3,8 тысячи человек. Порядка 20 тысяч человек работают в 142 подрядных организациях, предоставляющих консорциуму различные услуги и продукцию. С начала проекта совокупный вклад КПО в экономику страны составил 57,4 млрд долларов. Из них 45,9 миллиарда долларов поступили в бюджет в виде налогов, платежей и доли продукции.

В целом, консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." с 1998 года выделил 754,5 млн долларов на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. На эти средства были построены 16 больниц и поликлиник, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 34 школы и детских сада, театры, дома культуры и другие объекты.

Напомним, что сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область. Глава государства посетил местный машиностроительный завод, а также провел встречу с почетными гражданами региона.

Кроме того, президент встретился со 100-летним ветераном войны Иваном Гапичем и с 96-летним краеведом Жайсаном Акбаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012308-tokaev-oznakomilsya-s-proektom-rasshireniya-karachaganaka/