Правда ли, что Токаев против того, чтобы ему дарили подарки на день рождения, рассказал Ашимбаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты назвал "самый большой подарок" на день рождения Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, правда ли, что президент против того, чтобы ему дарили подарки на день рождения.

"Правда. Наш президент сам сказал, что не будет праздновать. Эту информацию всем сказали", - напомнил Маулен Ашимбаев.

Он также назвал "самый большой подарок" для президента от сенаторов.

"Наш самый большой подарок от сенаторов - это хорошо работать, принимать правильные законы, нормы, чтобы осуществлять политику президента", - добавил Ашимбаев.

Напомним, вчера президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет.

Накануне юбилея пресс-служба главы государства сообщила, что в свой день рождения Токаев будет находиться с государственным визитом в Китае, никаких мероприятий по случаю его дня рождения проводить не будут - это принципиальная позиция президента.

К слову, предыдущие дни рождения Токаев также не праздновал. Его бывший пресс-секретарь Берик Уали пояснял, что президент не любит праздновать этот день, поскольку в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей.

Тем не менее в день рождения президента его поздравили его коллеги - президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2021097-samyy-bolshoy-podarok-dlya-tokaeva-nazval-spiker-senata/