"Я много приношу пользы": Жигули Дайрабаев объяснил, почему не будет отказываться от мандата депутата

Жигули Дайрабаев. Фото: Facebook / Жигули Дайрабаев

Депутат мажилиса Жигули Дайрабаев в кулуарах палаты ответил на вопрос журналистов о том, почему не попросил прощения у казахстанцев за действия своих сыновей, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ отметили, что в Японии есть пример, когда чиновник попросил прощение за поступок своей дочери. Они поинтересовались, почему Жигули Дайрабаев не попросил у народа прощения за своих сыновей.

"Если я что-то лично сам нарушил или сделал, вы скажите, я попрошу прощения. А дети, думаю, сами ответят за себя и свои поступки", – заявил в ответ депутат.

По его словам, он не может делать выводы об их виновности или не виновности.

"Время покажет. Я не могу делать выводы, правоохранительные и судебные органы примут решение, я не могу вмешиваться в дела суда", – заявил он.

Мажилисмен также подчеркнул, что не намерен отказываться от депутатского мандата.

"Если я уйду, то не смогу помочь таким же простым людям как вы. Я много приношу пользы людям. Мы будем развивать сельское хозяйство. Дайте нам возможность сделать это", – резюмировал депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019191-ya-mnogo-prinoshu-polzy-zhiguli-dayrabaev-obyasnil-pochemu-ne-budet-otkazyvatsya-ot-mandata-deputata/