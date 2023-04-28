Куда направят средства, изъятые у казахстанских коррупционеров, рассказали в правительстве

Здание правительства. Фото: t.me/KZgovernment

Правительство закрепило механизм передачи средств, поступающих в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, на строительство школ, передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

Поручение о передаче средств, изъятых у коррупционеров, на поддержку инфраструктуры образования озвучил президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу 1 сентября 2022 года "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

"Строительство новых школ должно быть одной из приоритетных задач правительства и акимов. Все незаконно полученные средства, которые поступают в распоряжение государства в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ", — сказал глава государства.

Школа. Фото: primeminister.kz

Отмечается, что на сегодняшний день в Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 121,7 млрд тенге.

При этом по заявкам регионов республиканской бюджетной комиссией уже поддержано 72 проекта на сумму 106,7 млрд тенге: 94,1 млрд тенге выделят на завершение строительства 69-ти школ на 85 тыс. ученических мест и еще 12,6 млрд тенге направят на строительство трех новых объектов (две школы на 1400 ученических мест в две смены и интернат на 200 койко-мест) по поручениям руководства страны.

Школа. Фото: primeminister.kz

Таким образом, как добавили в правительстве, действие данного механизма внесет значительный вклад в решение проблем трехсменного обучения, аварийных школ и нехватки ученических мест.

Напомним, в ноябре стало известно, что в Актюбинской области виновные в совершении коррупционных преступлений должностные лица возместили ущерб в сумме 197 млн тенге. На эти деньги в регионе собирались достроить школу.

После этого премьер-министр страны Алихан Смаилов объявил об открытии спецсчета для средств, которые были изъяты у коррупционеров. На тот момент туда поступило порядка 50 млрд тенге.

Тогда же глава кабмина сообщал, что эти деньги будут направлены на строительство школ и пристроек к школам. В первую очередь средства будут выделены регионам, где есть дефицит ученических мест, школы с трехсменным обучением или школы в аварийном состоянии.

При этом в марте текущего года глава Минфина ответил на вопрос о том, сколько средств собрали на специальном счете от конфискованных средств коррупционеров. В ведомстве сообщили, что на тот момент на счете было собрано 120 млрд тенге. Отмечалось, что после решения республиканской бюджетной комиссии деньги будут направлены в регионы.

Позже министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что на деньги, изъятые у коррупционеров, будут построены десятки новых школ в Казахстане. Он заявлял, что на указанную сумму планируется построить или капитально отремонтировать 70 школ.

Добавим, что, согласно закону РК "О противодействии коррупции", в случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг в результате коррупционных правонарушений их взыскание осуществляется на основании решения суда.

Учет, хранение, оценка и дальнейшее использование сданного имущества осуществляются в порядке, установленном правительством Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018597-kuda-napravyat-sredstva-izyatye-u-kazahstanskih-korruptsionerov-rasskazali-v-pravitelstve/