Могут ли ввести в Казахстане понятие "богатый человек", рассказал глава МНЭ

Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр нацэкономики РК Алибек Куантыров в кулуарах мажилиса рассказал, могут ли ввести в законодательство понятие "богатый человек", передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, насколько вероятно включение в проект нового Налогового кодекса страны понятия "богатый человек".

"Мы не говорим о богатых людях, мы говорим о налоге на роскошь. Он, наверное, не будет называться налогом на роскошь. Он подразумевает налог на дорогостоящие товары, его в народе называют налог на роскошь, чтобы было понятно. Это налог на дорогие авто, авиапарк, на яхты, на меховые дорогие изделия, на драгоценности, антиквариат", - заявил Алибек Куантыров.

Он также добавил, что понятие "богатый человек" - очень разнородное.

"Ибрай Алтынсарин сказал: "Богатство казахов в труде и довольстве". Поэтому нужно больше воспринимать… богатство сложно в деньгах измерять", - резюмировал глава МНЭ.

Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев также высказался по этому вопросу. Он не исключил возможность введения в закон понятия "богатый человек".

Напомним, в сентябрьском послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о создании нового Налогового кодекса. Наряду с этим глава государства высказался о возможности введения налога на роскошь.

В конце декабря прошлого года Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс. А в конце марта этого года президентом были подписаны новые поправки в данный кодекс.

Отметим также, что в сентябре прошлого года министр нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане планируется ввести налог на роскошь - им будет облагаться имущество, которое имеет высокую стоимость. По его словам, налог на роскошь может распространяться на яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты.

Стоит отметить, что вопрос о введении налога на роскошь в стране поднимался неоднократно. К примеру, его предлагали ввести сенаторы в 2020 году, а уже в следующем году в Минфине сообщили, что рассмотрят вопрос о введении налога.

Добавим также, что согласно информации на сайте ИПС "Адилет", Налоговый кодекс устанавливает основополагающие принципы налогообложения, регулирует властные отношения по установлению, введению, изменению, отмене, порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отношения, связанные с исполнением налогового обязательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2018338-mogut-li-vvesti-v-kazahstane-ponyatie-bogatyy-chelovek-rasskazal-glava-mne/