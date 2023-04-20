Введения в закон понятия "богатый человек" не исключили в Минфине

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минфина в кулуарах мажилиса рассказал, какие новеллы могут быть включены в новый Налоговый кодекс. Документ должен вступить в силу с 1 января 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что новый Налоговый кодекс вступит в силу с 1 января 2025 года. А с 1 января 2024 года должен вступить в силу новый Бюджетный кодекс.

"Мы в ближайшее время хотим обсудить новый Налоговый кодекс с депутатами. Будем обсуждать его концепцию. Два вида налога, которые являются системообразующими – подоходный налог и НДС. Основной диспут будет идти вокруг этих двух налогов. Нужно правильно их дифференцировать. По каким-то видам деятельности будет повышение, по каким-то – снижение", – поведал министр.

Журналисты задали Жамаубаеву вопрос, появится ли в Казахстане понятие "богатый человек".

"Все возможно. Мы презентуем документ – и тогда, возможно, появится такое понятие. Это будем обсуждать во время обсуждения подоходного налога", – ответил глава Минфина.

На вопрос журналистов, как он понимает выражение "богатый человек", министр заявил, что это очень сложный вопрос.

"Богатый – это тот человек, который счастлив духовно", – ответил в итоге Жамаубаев.

Напомним, что 1 сентября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления с ежегодным посланием народу страны заявил о создании нового Налогового кодекса. Наряду с этим глава государства заявил о возможности введения налога на роскошь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017555-vvedeniya-v-zakon-ponyatiya-bogatyy-chelovek-ne-isklyuchili-v-minfine/