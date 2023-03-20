Токаев подписал новые поправки в Налоговый кодекс

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Отметим, ранее о новом Налоговом кодексе в ходе своего сентябрьского послания заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В ходе процесса утверждения изменений и дополнений в Налоговый кодекс Минэкономики РК отмечало, что планируется исключить некоторые госпошлины - нововведение было направлено на физлиц.

В январе текущего года в КГД рассказали о поправках, которые касаются исчисления индивидуального подоходного налога. Часть поправок расширяет перечень налоговых льгот.

Недавно в пресс-службе сената сообщали, что в начале марта в ходе заседания сенаторы во втором чтении рассмотрели проект Закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Документ был принят парламентариями в новой редакции.

Спикер сената Маулен Ашимбаев отмечал, что палатой был внесен ряд поправок - одна из них связана со специальным режимом розничного налога, введенным во время пандемии.

Парламентарии внесли поправки, чтобы сделать действие этой меры постоянным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013570-tokaev-podpisal-popravki-v-nalogovyy-kodeks/