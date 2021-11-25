Возможность введения налога на роскошь в Казахстане рассмотрит Минфин

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Вице-министр финансов Казахстана Марат Султангазиев в сенате рассказал, когда могут ввести налог на роскошь в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Поднял этот вопрос сенатор Мурат Бахтиярулы.

«Президент в Послании 2019 года сказал, что, несмотря на рост ВВП и доходов населения, в обществе сохраняется процесс имущественной классификации, что является тревожным фактором. Действительно, мы видим значительный разрыв между богатыми и бедными слоями населения. В этой связи я считаю, что введение специального налога на роскошь является очень актуальной проблемой. Думаю, что это создаст справедливую систему налогообложения, специальное налогообложение роскошных предметов, таких как дорогая элитная недвижимость, самолеты, яхты, дорогие автомобили, ювелирные изделия», - пояснил депутат.

Марат Султангазиев сообщил, что министерство финансов рассматривает к этому часу данный вопрос.

«Ведется работа также и с бизнесом. В следующем году правительством будет проводиться работа в этом направлении», - сообщил он на пленарном заседании сената.

Позже в кулуарах палаты он дал разъяснения журналистам.

«Мы на следующий год планируем законопроект от правительства вносить и в рамках него будет обсуждение. Обсуждения еще не было. Будем обсуждать, в том числе совместно с бизнес-сообществом. Налог на роскошь (сейчас - прим. ред.) нет, мы будем его рассчитывать. Но если так посмотреть, сам по себе акциз, который действует, это тоже налог на роскошь. Им облагаются товары роскоши - сигареты, спиртное, ГСМ. У нас также прогрессивная шкала налогообложения по налогу на имущество: чем дороже имущество, тем выше ставка. Это тоже элементы налога на роскошь. Мы будем обсуждать данный вопрос и в рамках следующего законопроекта уже», - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943903-vozmozhnost-vvedeniya-naloga-na-roskosh-v-kazahstane-rassmotrit-minfin/