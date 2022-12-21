Поправки в Налоговый кодекс и еще несколько законов подписал Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды. Также глава государства подписал два закона, касающиеся геодезии и картографии.

"Главой государства подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", – говорится в сообщении.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О геодезии, картографии и пространственных данных" и Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных".

Тексты всех трех документов публикуются в печати.

Поправки в Налоговый кодекс

Ранее министр нацэкономики Алибек Куантыров сообщал, что поправки предполагают налоговые послабления для производителей сахара и других предпринимателей, передает издание Sputnik Казахстан.

"Для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара – сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара", – отметил он.

Также была снижена нагрузка на фонд оплаты труда с помощью внедрения единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого бизнеса со снижением суммарной нагрузки. Он, по словам Куантырова, позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку.

В сфере железнодорожного транспорта предусмотрено урегулирование вопросов налогообложения при оказании услуг магистральной железнодорожной сети пассажирским перевозчикам с применением нулевого тарифа.

Для развития автомобильных перевозок предлагается освобождение от сбора за первичную регистрацию седельных тягачей, годом выпуска до 7 лет.

Также в поправках есть вопросы по платежам физлиц.

Законы о геодезии, картографии и пространственных данных

Как сообщается на официальном сайте сената парламента Казахстана, Законопроект "О геодезии, картографии и пространственных данных" нацелен на совершенствование законодательства в данной сфере, усиление координации госполитики и внедрение общепризнанных международных принципов и подходов регулирования геодезической и картографической деятельности.

Основные задачи проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных" состоят в том, чтобы обеспечить Казахстан высокоточной геодезической системой координат и на ее основе создать единую цифровую картографическую основу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002481-popravki-v-nalogovyy-kodeks-i-esche-neskolko-zakonov-podpisal-tokaev/