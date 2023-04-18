Шествие "Бессмертного полка" отменили в этом году в России

Шествие "Бессмертного полка" в России. Архивное фото: Alexander Nemenov/AFP via Getty Images

В России в этом году отменили традиционное шествие "Бессмертного полка". Данное мероприятие состоится в других форматах, передает официальный сайт движения "Бессмертный полк России".

"Бессмертный полк в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. (…) 9 мая – это праздник и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат "Бессмертного полка" и рассказать о своем герое", – рассказала сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Так, автовладельцам предложили разместить портреты своих ветеранов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Кроме того, организаторы предлагают прикреплять фотографии ветеранов к одежде или бейджу, поменять аватар в соцсетях, а также внести снимки и данные ветерана в онлайн-базу, которые они потом объединят в видеооткрытку, и принять участие в проекте "Стена памяти" с фотографиями героев войны.

Добавим, что "Бессмертный полк", согласно информации на сайте, – это международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Главным событием "Бессмертного полка" является парад Победы, который проводится в России и в других странах 9 мая. На этом параде люди несут портреты своих родственников, участников войны, и представляют их на общественном мероприятии. В настоящее время "Бессмертный полк России" имеет более 22 млн участников по РФ и за рубежом.

Между тем в Казахстане в прошлом году "Бессмертный полк" сменил название на "Батырларға тағзым" в Алматы и "Жаужүрек полк" в Астане. В столице данное мероприятие прошло в онлайн-формате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017254-shestvie-bessmertnogo-polka-otmenili-v-etom-godu-v-rossii/