Рассчитано на 500 тыс. человек: депутат предупредил о рисках дефицита воды в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сенатор Нурлан Бекенов на пленарном заседании палаты заявил, что водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника – Астанинского водохранилища, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурлан Бекенов в своем запросе на имя премьер-министра страны Алихана Смаилова выразил обеспокоенность тем, что водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника – Астанинского водохранилища, которое было построено еще в 1969 году и рассчитано на 500 тыс. человек, хотя население столицы уже давно превысило этот показатель.

"В связи с интенсивным развитием города, а также постоянно растущей численностью населения, ежегодно увеличивается объем потребления воды. Строительство альтернативного источника для столицы необходимо для гарантированного обеспечения качественной питьевой водой при возникновении чрезвычайных ситуаций, в случае полного истощения ресурсов Астанинского водохранилища.

Таким образом, считаю необходимым уже сегодня позаботиться и предусмотреть альтернативные пути решения вопросов качественного водообеспечения населения", – сказал сенатор.

В этой связи депутат предложил освоить Нуринское месторождение подземных вод и реконструировать его инфраструктуру, которая в результате длительной эксплуатации находится в аварийном состоянии.

"В целях обеспечения бесперебойным водоснабжением жителей, а также с учетом перспективы строительства дополнительного источника водоснабжения для столицы необходимо в кратчайшие сроки произвести реконструкцию и необходимые работы в Нуринском и Бузулукском водохранилищах, ускорить и продолжить работу по освоению альтернативных источников водоснабжения для Астаны", – резюмировал сенатор.

Напомним, в конце января Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы заявил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009698-rasschitano-na-500-tys-chelovek-deputat-predupredil-o-riskah-defitsita-vody-v-astane/