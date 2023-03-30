Названа причина отсутствия напора воды на верхних этажах в домах астанчан

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Почему в столичных многоквартирных домах на верхних этажах отсутствует напор воды, объяснили специалисты "Астана Су Арнасы" на официальном сайте компании.

Жители Астаны в социальных сетях пожаловались на слабый напор воды на верхних этажах многоквартирных домов.

Как сообщили в "Астана Су Арнасы", их специалисты делают все возможное, чтобы своевременно выполнять заявленный график отпуска воды. Однако в некоторых районах города все же наблюдается низкое давление воды.

"Связано это с тем, что во многих домах установленные подкачивающие насосы уже устарели. И поэтому вода, которую отпускаем по графику, не поднимается до верхних этажей. В этой связи специалисты "Астана Су Арнасы" на ежедневной основе обследуют все дома, где ранее были замечены проблемы с низким давлением, и после технологической обработки и настройки системы подачи, вода будет поступать в нужном давлении своевременно и надлежащим образом", – сообщили в предприятии.

В "Астана Су Арнасы" отметили, что принимают к сведению каждое обращение и работают над его решением.

"В каждом районе, где в настоящее время давление воды остается пока низким, мы организовываем подвоз воды, а информацию предоставляем представителям КСК. Приносим свои извинения за неудобства и надеемся на ваше понимание и сотрудничество. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить вас качественной водой", – добавили в компании.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что из-за роста населения столицы и интенсивной застройки в Астане наблюдается дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды.

По данным ГКП "Астана Су Арнасы", с 04:30 до 09:30, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 00:00 вода в городе будет подаваться в режиме повышенного давления, а все остальное время – в пониженном режиме. Эти меры будут действовать до запуска новой насосно-фильтровальной станции.

В свою очередь экс-аким столицы и нынешний заместитель премьер-министра по социальным вопросам Алтай Кульгинов сообщил, что еще в 2020 году, во время пандемии, начали проектировать станцию по очистке воды, так как были прогнозы по росту населения столицы. По его словам, строительство этого объекта завершится летом этого года. И тогда столица будет иметь достаточное количество воды.

Между тем в конце января на совещании по вопросам развития столицы президент Казахстана заявил об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза: город останется без воды. Он поручил Минэкологии проработать все предложения акимата об увеличении водообеспечения Астанинского водохранилища.

Свои опасения по поводу обеспечения столицы водой высказывал также сенатор Нурлан Бекенов. Он призвал предусмотреть альтернативные пути водообеспечения города, в частности, освоить Нуринское и Бузулукское водохранилища, а также реконструировать их инфраструктуру.

Добавим, что по данным с сайта Бюро нацстатики, на 1 февраля 2023 года численность населения Астаны составляла 1 359 583 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014784-nazvana-prichina-otsutstviya-napora-vody-na-verhnih-etazhah-v-domah-astanchan/